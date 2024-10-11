Kocaelispor, Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan antrenmanda sakat olan Marcao yer almadı.
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Central Hospital Ümraniyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Antrenmana, sakatlığı devam eden Marcao katılmadı.
Kocaelispor ile Central Hospital Ümraniyespor, 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.