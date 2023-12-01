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Kocaelispor, Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu

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Kocaelispor, 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor'a 3-0 yenildi. Kocaelispor'un 11 maçlık yenilmezlik serisi Ümraniye karşısında son buldu.

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Yusuf Susuz

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin ), Candeias, Atila Turan (Dk. 75 Kouakou), Mert Çölgeçen (Dk. 64 Fofana), Amaral (Dk. 46 Atabey Çiçek), Burak Öksüz, Barış Alıcı (Dk. 68 Yusuf Abdioğlu), Oğuz Ceylan, Douglas

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Cofie (Dk. 87 Muhammed Mert), Serkan Göksu (Dk. 87 İlhami Siraçhan Nas), Emre Demir (Dk. 72 Onur Ayık), Hasan Ayaroğlu, Ayman Bouali (Dk. 72 Melih Okutan), Uğur Kaan Yıldız, Glumac, Popov, Diniyev (Dk. 82 Mustafa Eser), Cavare

Goller: Dk. 28 Diniyev, Dk. 45+1 Serkan Göksu Dk. 90+1 Yusuf Abdioğlu (Kendi kalesine) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk.19 Mert Çölgeçen, Dk. 26 Oğuz Ceylan, Dk. 80 Yusuf Emre Gültekin (Kocaelispor), Dk. 50 Emre Demir, Dk. 81 Abdussamed Damlu (Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Yusuf Emre Gültekin Yıldız Entegre Kocaeli Futbol Spor Güncel Haberler

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