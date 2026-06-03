Kocaelispor, Uğur Kaan Yıldız'ı renklerine bağladı
Süper Lig ekibi Kocaelispor, son olarak Göztepe forması giyen Uğur Kaan Yıldız ile 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olacak 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
KOCAELİSPOR, Uğur Kaan Yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Süper Lig ekibi Kocaelispor, son olarak Göztepe forması giyen Uğur Kaan Yıldız'ı renklerine bağladığını açıkladı. Yeşil siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kulübümüz ile Uğur Kaan Yıldız arasında 1 Temmuz 2026 tarihi itibariyle geçerlilik kazanacak 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı