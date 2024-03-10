Üye Girişi
Haberler

Kocaelispor, Tuzlaspor'a mağlup oldu

Güncelleme:

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maça iyi başlamalarına rağmen sahadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Tuzlaspor Yardımcı Antrenörü Andaç Gürkan Kocabıyık ise galibiyetin kendilerine moral olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 mağlup olan Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, maça iyi başlamalarına rağmen sahadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçın ardından açıklamalarda bulunan Gürsel, maçın başında girdikleri pozisyonları değerlendirmediklerini belirtti.

Gürsel devre başında yedikleri golün ardından sistemi değiştirip beraberliği yakaladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Penaltıdan sonra oyun oynanmadı. Futbol adına bazı gerçekleri söylemek lazım, kalecinin bu kadar yatmasına ve oyunun durmasına hakemin bu kadar göz yumması oyunu gerdi. Oynamak istemeyen takımlara pirim tanınıyor. Futbol adına üzgünüm, oyuna iyi başlamıştık, ilk yarı belli şeyler yaptık, ikinci yarı 1-1'de enerjiyi yakalamışken penaltıdan sonra her şey değişti."

Gürsel, iyi başladıkları maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

Tuzlaspor Cephesi

Tuzlaspor Yardımcı Antrenörü Andaç Gürkan Kocabıyık ise ligin en zor deplasmanlarından birisinde ligin alt sıralarından kurtulmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Kocabıyık, "İlk yarı ortada geçen maç, ikinci yarı attığımız gol, dengeli giderken yine yediğimiz bir gol. Maçta baskı yedik o sırada attığımız ikinci gol bize galibiyeti getirdi." dedi.

Haftaya Erzurumspor FK ile karşılaşacakları maç öncesi bu galibiyetin kendilerine moral olduğuna değinen Kocabıyık "İki takımda çok iyi mücadele etti, biz kendi adımıza 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Haftaya zor bir deplasmana gideceğiz umarım oradan da puan ya da puanlar alırız." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Mustafa Gürsel Trendyol Kocaeli Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Sultangazi adayı Hüseyin Aydoğan kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sultangazi belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Şahinbey adayı Yakup Koca kimdir? Saadet Partisi Sultanbeyli adayı Muhammet Fetullah Bülbül kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sultanbeyli belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Oğuzeli adayı Yılmaz Melet kimdir? Saadet Partisi Silivri adayı Mahmut Hamdemirci kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Silivri belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sarıyer adayı Ahmet Gözcü kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sarıyer belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Nurdağı adayı Müslüm Denizhan kimdir? Saadet Partisi Sancaktepe adayı Abdulkadir Arslan kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sancaktepe belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pendik adayı İsmail Haskul kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Pendik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Maltepe adayı Nuri Tüfekçi kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Maltepe belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Küçükçekmece adayı Mustafa Kurdaş kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Küçükçekmece belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kartal adayı Murat Çeker kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kartal belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Nizip Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Nizip adayı Yusuf Güler kimdir? Saadet Partisi Kağıthane adayı Halid Özgür Atak kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kağıthane belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kadıköy adayı Recep Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kadıköy belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title