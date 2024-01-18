Kocaelispor, Tuncer Duhan Aksu'yu transfer etti
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, defans oyuncusu Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Aksu, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, defans oyuncusu Tuncer Duhan Aksu'yu renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Duhan Aksu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
27 yaşındaki Aksu, son olarak Kasımpaşa'da forma giydi.