Kocaelisporlu taraftarlardan teknik direktör Selçuk İnan'a doğum günü sürprizi

Kocaelisporlu taraftarlar, teknik direktör Selçuk İnan'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre yeşil-siyahlı taraftarlar, İnan için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenledi.

Kutlama görüntülerine yer verilen paylaşımda İnan, bir restoranda beraberindekilerle yemek yediği sırada taraftarlarca kurgulanmış evlilik teklifine şahit oldu.

Daha sonra organizasyonun kendisi için yapıldığını fark eden İnan, tezahüratlar eşliğinde taraftarların yanına geldi, teknelerden ve sahilden kendisine seslenenleri selamladı.

Kendisi için hazırlanan sürpriz dolayısıyla taraftarlara teşekkür eden İnan, daha sonra doğum günü pastasındaki mumları üfledi.

Paylaşımda, "En güzel başarılar 41. yaşında senin olsun Selçuk İnan. 41 kere maşallah." ifadelerine yer verildi.