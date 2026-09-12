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Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak

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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 9 puan topladı.

Kocaelispor'da tedavileri ile hazırlık süreçleri devam eden Jovanovic, Petkovic ve Rivas'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA
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