Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 9 puan topladı.

Kocaelispor'da tedavileri ile hazırlık süreçleri devam eden Jovanovic, Petkovic ve Rivas'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA