Kocaelispor, Süper Lig'de ilk kez kazandı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kocaelispor, 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOL PETKOVIC'TEN

Yeşil-siyahlı ekip Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü, 85. dakikada penaltıdan Hırvat santrfor Bruno Petkovic kaydetti.

LİGDE İLK KEZ KAZANDI

Kocaelispor, bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti. Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti olan ve ligde 5 maçtır gol atamayan Eyüpspor da 5 puanda kaldı. Ligde bir sonraki maçında Kocaelispor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.