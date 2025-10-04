Haberler

Kocaelispor, Süper Lig'de ilk kez kazandı

Kocaelispor, Süper Lig'de ilk kez kazandı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti ve ligde ilk kez kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kocaelispor, 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOL PETKOVIC'TEN

Yeşil-siyahlı ekip Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü, 85. dakikada penaltıdan Hırvat santrfor Bruno Petkovic kaydetti.

LİGDE İLK KEZ KAZANDI

Kocaelispor, bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti. Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti olan ve ligde 5 maçtır gol atamayan Eyüpspor da 5 puanda kaldı. Ligde bir sonraki maçında Kocaelispor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
