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Kocaelispor, Show'un sol kasığında yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı

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Kocaelispor, Show'un sol kasığında yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı
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Kocaelispor, Eyüpspor maçında sakatlanan orta saha oyuncusu Show'un sol kasık bölgesindeki adduktor kaslarında yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Angolalı futbolcunun tedavisine başlandığı ve Angola milli takım kampına katılmayacağı duyuruldu.

Kocaelispor, orta saha oyuncusu Manuel Luís da Silva Cafumana (Show)'un sol kasık bölgesinde adduktor longus kas ve tendonunda yırtık, adduktor brevis kasında ise yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Eyüpspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Show'un klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi gerçekleştirildi. Yapılan tetkiklerin ardından Angolalı futbolcunun sol kasık bölgesinde söz konusu sakatlıkların tespit edildiği ve tedavi sürecinin kulübün sağlık ekibi tarafından başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan Kocaelispor, Angola Futbol Federasyonu ile gerekli yazışmaların yapıldığını ve Show'un milli takım kampına katılmayacağını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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