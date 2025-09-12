Kocaelispor, Serdar Dursun ile Anlaştı

Haberler

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 33 yaşındaki forvet oyuncusu Serdar Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dursun, son olarak İran'ın Persepolis takımında oynamıştı.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kutsal renklere hoş geldin Serdar. Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.

Son olarak İran takımlarından Persepolis'te oynayan Serdar Dursun, forma giydiği 15 maçta 5 gol kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Spor
