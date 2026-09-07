Kocaelispor Samsunspor'u 1-0 Geçti: 9 Puana Yükseldi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, evinde Samsunspor'u 26. dakikada Florian Ayé'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kocaelispor puanını 9'a çıkarırken, Samsunspor 4 puanda kaldı. Kocaelispor 5. haftada Galatasaray ile deplasmanda, Samsunspor ise evinde Çorum FK ile karşılaşacak.
(KOCAELİ) - Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 26'ncı dakikada Florian Ayé kaydetti.
Bu sonuçla Kocaelispor puanını 9'a yükseltirken, Samsunspor 4 puanda kaldı.
Ligin 5'inci haftasında Kocaelispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Samsunspor ise Çorum FK'yı ağırlayacak.
Kaynak: ANKA