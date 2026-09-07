Haberler

Kocaelispor Samsunspor'u 1-0 Geçti: 9 Puana Yükseldi

Kocaelispor Samsunspor'u 1-0 Geçti: 9 Puana Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, evinde Samsunspor'u 26. dakikada Florian Ayé'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kocaelispor puanını 9'a çıkarırken, Samsunspor 4 puanda kaldı. Kocaelispor 5. haftada Galatasaray ile deplasmanda, Samsunspor ise evinde Çorum FK ile karşılaşacak.

(KOCAELİ) - Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 26'ncı dakikada Florian Ayé kaydetti.

Bu sonuçla Kocaelispor puanını 9'a yükseltirken, Samsunspor 4 puanda kaldı.

Ligin 5'inci haftasında Kocaelispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Samsunspor ise Çorum FK'yı ağırlayacak.

Kaynak: ANKA
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz

Yeni dönem, yeni isim! DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Eve girdi bir daha çıkamadı: Son görüntüleri dikkat çekti

ABD'de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı

Ülke kan gölüne döndü! Kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı
İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran kozunu oynadı! İşte misilleme görüntüleri
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı

Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri bakın ne kadar?