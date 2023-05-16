Kocaelispor şampiyonluğunu ilan etti

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden lider Kocaelispor 37. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor'u konuk etti.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden lider Kocaelispor 37. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor'u konuk etti. Kocaelispor maçı 2-1 kazanarak matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Volkan Okur xx, Mehmet Kirişçioğlu xx, Halil Tolgahan Demir xx

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xx, Alihan Kubalas xx, Yalçın Kılınç xx, Diogo Aleksis Özçakmak xx, Okan Eken xx (Cengizhan Akgün dk. 78 xx), Tayfun Aydoğan xx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Beykan Şimşek dk. 57 xx), Mert Çölgeçen xx (Yusuf Cihat Çelik dk. 46 xx), Atila Turan xx (Emre Nefiz dk. 90 ?), Mehmet Yılmaz xxx (Mehmet Sak dk. 90 ?), Samed Ali Kaya xxx

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Cem Ekinci, Bedirhan Yıldız, Mesut Can Tunalı, Mertan Caner Öztürk

Teknik Direktör: Fırat Gül

GMG Kastamonuspor: Mustafa Güngör xx, Ergin Keleş xx, İsmail Bilgin xx, Mustafa Alptekin Çaylı xx, Emre Can Coşkun xx, Mustafa Berkan Aydeniz xx, Kadir Keleş xx, Yasin Başaytaç xx, Bertu Alican Özyürek xx (Fuat Bavuk dk.46), Yiğitali Bayrak xx (Buğra Ali Erdem dk.78), Ramazan Keskin xx

Yedekler: Hüseyin Can Toran, Abdulaziz Solmaz, Fedai Seyyit Ceng, İbrahim Hakkı Taşğın, Burak Çalık, Yusuf Talum, Emir Açıkgöz, Emre Keskin

Teknik Direktör: Levent Eriş

Sarı kartlar: Yalçın Kılınç (Kocaelispor), Ergin Keleş (Kastamonuspor)

Goller: Samed Ali Kaya (dk. 5), Mehmet Yılmaz (dk. 89) (Kocaelispor), Yasin Başaytaç (dk. 45+1) (Kastamonuspor) - KOCAELİ