Kocaelispor-Sakaryaspor Maçının Biletleri Tükendi, Karaborsa Uyarısı Geldi

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak Kocaelispor- Sakaryaspor karşılaşmasının biletleri büyük oranda tükendi. Kulüpten karaborsa uyarısı geldi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. Lider Kocaelispor'da taraftarlar mücadeleye yoğun ilgi gösterirken, maraton alt, maraton üst, numaralı VIP üst ve numaralı VIP alt tribünlerinin biletleri tükendi. Kocaelispor Kulübü'nden ise karaborsa uyarısı geldi. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sakaryaspor ile oynayacağımız lig müsabakası için satışa sunulan müsabaka biletleri maraton alt, maraton üst, numaralı VIP üst ve numaralı VIP alt tribünlerinin biletleri taraftarlarımızdan gelen yoğun ilgiyle birlikte tükenmiştir. Bahse konu tribünlerde satışa çıkarılan tüm biletleri tüketen arma sevdalısı taraftarlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Özellikle yukarıdaki paragrafta belirtmiş olduğumuz tribünlerimizden müsabaka bileti bulamayan taraftarlarımızın sayısının oldukça fazla olduğunu bilen fırsatçı şahıslar tarafından bahse konu tribünlerimizden bilet alınıp, bu biletlerin fahiş rakamlara sosyal medya aracılığıyla satıldığına dair çok ciddi şikayetler almaktayız. Kulübümüz, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışıp bu nevi kişilerin tespit edilmesi hususunda gerekli özveriyi göstermektedir. Değerli taraftarlarımızdan talebimiz; bu nevi paylaşımlara rastlanıldığında ya da tarafınıza ihbar edildiğinde ivedilikle bu kişilerin tespit edilmesi adına satış yapan sosyal medya hesabının fotoğraflanıp kulübümüze ait ebilet@kocaelispor.com.tr e posta adresine yapılacak bir ileti ile tarafımıza bildirilmesidir" denildi. - KOCAELİ