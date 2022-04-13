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Kocaelispor resmen Fırat Gül'e emanet

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kocaelispor resmen Fırat Gül'e emanet

Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile resmen anlaşmaya vardı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile resmen anlaşmaya vardı.

Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kocaelispor, yeni teknik direktörünü buldu. Körfez ekibinin yeni teknik patronu 37 yaşındaki Fırat Gül oldu. Bir süredir yapılan görüşmeler neticesinde genç teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, "Teknik Direktör Fırat Gül ve ekibi ile 2022-2023 sezonu opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Altıparmak, Körfez, Fırat, Spor, Haberler

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