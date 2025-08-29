Kocaelispor, Kayserispor ile Puan Arayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip, mağlubiyetlerle dolu başlangıcına son vermek istiyor. Maç, Kocaeli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe maçlarından mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlı ekip, Kayserispor karşısında ligdeki ilk puan ya da puanlarını almayı hedefliyor.

Kocaelispor'da kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş

Mali'nin oğlundan babasının yeni eşine düğünde soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıyla boşanmak üzere olan damadını 9 el ateş ederek öldürdü

Kızından boşanmak isteyen damadına kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.