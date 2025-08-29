Kocaelispor, Kayserispor ile Puan Arayacak

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe maçlarından mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlı ekip, Kayserispor karşısında ligdeki ilk puan ya da puanlarını almayı hedefliyor.

Kocaelispor'da kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, karşılaşmada forma giyemeyecek.