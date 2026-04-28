Kocaelispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 3 Mayıs Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki idmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın da son oynadıkları Natura Dünyası Gençlerbirliği gibi ön tarafı güçlü oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyledi.

İnan, ligin son döneminde çok zorlu maçlara çıktıklarını belirterek, "Kasımpaşa için de yine bir final havasında geçecek maç. Maç kazanmak istediğimizi oyuncularımla paylaşıyorum. Bu şekilde onları motive etmeye çalışıyoruz. Zor bir deplasman, zor bir takıma karşı oynayacağız ama bu tür maçları bundan önce çok güzel şekilde oynadık, galip geldik. Önemli oyunlar oynadık, yine bunu tekrarlamamız lazım." diye konuştu.

Son yıllardaki en güçlü takımların olduğu bir ligin yaşandığını dile getiren İnan, şöyle devam etti:

"Özellikle Anadolu takımları arasındaki rekabet neredeyse birbiriyle aynıydı. 16 yıl sonra Süper Lig'e çıkmak, belli zorluklarla mücadele etmek, ilk 7 haftada yaşadığımız zorluklar, çok geç gelen transferler, sayamadığımız belki birçok daha olumsuzluk vardır ama bunların hepsini bir kenara bırakırsak çok da memnunum şu anda takımın bu seneki mücadelesinden ve bulunduğu konumdan. Aşağı yukarı kafamdaki şeyleri yaşıyorum. Ligin bu döneminde bu puanda, bu sıralamada olmak benim için önemli olacaktı. Bizim takım için önemli olacaktı. Dolayısıyla da biz bunu yaşıyoruz. Eğer kalan maçlarımızı kazanırsak ligi 8 ya da 7'de bitirme ihtimalimiz var."

İnan, Kasımpaşa maçının mücadele açısından Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmasına benzer olacağını belirterek, ligin bu döneminde final niteliği taşıyan müsabakaların oyuncular üzerinde baskı oluşturduğunu, buna rağmen zorlu ama keyifli bir mücadele beklediğini sözlerine ekledi.

Serdar Dursun: "Bu 3 maç hem ligin kaderini hem benim kaderimi belirleyecek"

Yeşil-siyahlı ekibin hücum oyuncusu Serdar Dursun, önlerindeki 3 maça da diğer karşılaşmalarda olduğu gibi galibiyet hedefiyle çıkacaklarını, bu müsabakalarda en iyi performanslarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Sezon sonu bitecek sözleşmesi hakkında konuşan 34 yaşındaki oyuncu, " Kocaelispor'u ilk günden beri sevdim. Güzel bir camia, taraftarı olan bir camia. Kendimi buraya ait hissediyorum. Burayı cidden çok sevdim. 7 gol, 1 asistle oynuyorum şu an. Oynama süreme göre bayağı iyi. Forvet olarak çok pozisyona giremiyoruz ama oynadığımız maçlara göre iyi gidiyor. Bana da şu an teklifler geliyor. Bakalım kulüp uzatmak isteyecek mi istemeyecek mi? Ona göre sezon sonu bakacağız. Doğal olarak yurt içi ve yurt dışından çoğu takım arıyor." ifadelerini kullandı.

Kendi performansını da değerlendiren Serdar Dursun, şunları kaydetti:

"Altıncı haftada geldim, o dönem 1 puanımız vardı. Şu an 36 puan. 14 maç ligde ilk 11 oynadım. Ekim 18'den Aralık 15'e kadar oynadım. O dönemlerin iyi geçtiğini düşünüyorum. Aralık 20'den 15 Şubat'a kadar daha çok oyuna giren bir oyuncuydum. Şubat 15'ten nisanın başlarına kadar ilk 11 çıktım çoğu maça. Şu ana bakarsak 15 maç ilk 11'de 7 gol, 1 asist. Gol olarak bence iyi. Üç maçımız daha var. Hedefim 3 gol atıp 10 golü bulmak, 10 golün üstüne çıkmak. Bu 3 maç hem ligin kaderini hem benim kaderimi belirleyecek maçlar olacak çünkü hedeflerimde milli takım var. Ondan dolayı bu 3 maçı iyi geçirmek istiyorum."

Antrenmanda, tedavisine devam edilen Balogh yer almadı.