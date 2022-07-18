Kocaelispor, kalesini Gökhan Değirmenci ile güçlendirdi - Haberler

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Kocaelispor, kalesini Gökhan Değirmenci ile güçlendirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kocaelispor, kalesini Gökhan Değirmenci ile güçlendirdi

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, kalecisini buldu.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, kalecisini buldu. Tecrübeli eldiven Gökhan Değirmenci ile 2 senelik sözleşme imzalandı.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, kaleci transferini çözdü. Tecrübeli file bekçisi Gökhan Değirmenci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 33 yaşındaki tecrübeli eldiven, en son Bandırmaspor forması giymişti. Uzun yıllar Süper Lig'de de oynayan Gökhan Değirmenci Kayserispor, Kayseri Erciyesspor ve Gaziantepspor formalarını terletmiş, toplamda 80 maça çıktı. Deneyimli kalecinin en kısa sürede sezon başı kampına katılması bekleniyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Gökhan Değirmenci Spor Haberler

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