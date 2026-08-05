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Kocaelispor, Nonge'yi Brest'e gönderdi

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Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, orta saha oyuncusu Joseph Nonge'nin Fransız kulübü Stade Brestois 29'a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını ve sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini açıkladı. Nonge, geçen sezon 29 maçta 1 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Joseph Nonge ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Joseph Nonge Boende'nin nihai transferi konusunda Fransa Futbol Federasyonu'na tescilli Stade Brestois 29 ile kulübümüz arasında mutabakata varılmış olup, futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcumuza emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Nonge, geçen sezon Kocaelispor formasıyla 29 maçta 1 gol attı.

Kaynak: AA
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