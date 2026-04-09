Kocaelispor'da Muharrem Cinan ile Samet Yalçın'ın sözleşmeleri uzatıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sol bek Muharrem Cinan ve orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ın sözleşmelerini 2027 yılına kadar uzattı. Her iki oyuncunun da yeni sözleşmeleri 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, her iki futbolcunun da sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonun kullanılarak sözleşmelerinin 2026-2027 sezonunu kapsayacak şekilde 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı ifade edildi.
Muharrem Cinan, bu sezon yeşil siyahlı formayla 14'kez sahaya çıkarken, Samet Yalçın ise 16 maçta forma giydi.
Kaynak: AA / Sefa Tetik