Üye Girişi
Haberler
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
Erdoğan'dan Necip Fazıl'lı Ayasofya mesajı: Bize nasip oldu
Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
Küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşları durmadı
15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti

Kocaelispor, Iğdır FK'yı 3-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, sahasında Iğdır FK'yı 3-0'lık skorla geçerek galibiyet elde etti. Maçta Markao, Ryan Mendes ve Yusuf Cihat Çelik'in golleriyle rakibini mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, sahasında Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

14. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Yunus Emre Gedik'in ortasında ceza sahası içinde Markao'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

34. dakikada sağ kanattan Ahmet'in kullandığı uzun taç atışında Markao'nun kafa vuruşunda top uzak kale direğine çarparak ağlara gitti. 1-0

42. dakikada Markao'nun pasıyla topla buluşan Mendes ceza sahasına girerek sağ çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0

76. dakikada Yunus Emre'nin ortasında topla buluşan Ahmet topu göğsüyle Yusuf Cihat'ın önüne bıraktı. Ceza sahası sol çaprazından Yusuf Cihat Çelik'in sert vuruşunda meşin yuvarlak top önce direğe çarptı, ardından filelere gitti. 3-0

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Mahmut Gülle

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Tarkan Serbest (Barış Alıcı

dk. 81), Mesut Can Tunalı (Onur Öztonga dk. 75), Yunus Emre Gedik, Oğulcan Çağlayan (Ahmet Sağat dk. 75), Yusuf Cihat Çelik, Ryan Mendes (Miko Caktas dk. 81), Markao (Giorgi Beridze dk. 64)

Yedekler: Harun Tekin, Haşim Arda Sarman, Muharrem Cinan, Furkan Gedik, Mehmet Yılmaz

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Iğdır FK: Furkan Köse, Berkan Mahmut Kesin (Burak Çoban dk. 46), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Mert Çölgeçen (Caner Cavlun dk. 87), Ahmet Emin Engin, Marcos Silva, Guimaraes (Halil İbrahim Sönmez dk. 46), Valentin Eysseric (Burak Altıparmak dk. 75), Adrien Regattin, Kosta Aleksic (Thuram dk.75)

Yedekler: Alp Arda, Kerim Avcı, Noel Omar Niemann, Dean Liço, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Markao (dk. 34), Ryan Mendes (dk. 42), Yusuf Cihat Çelik (dk. 76) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Yunus Emre Gedik (Kocaelispor), Marcos Silva, Hasan Hatipoğlu (Iğdır FK) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
img

Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu
img

Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Kara Kartal Rize'de de kayıp
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
Paniklediler! İsrail hükümetine Türkiye uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var

Son Dakika Haberleri

Valencia Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Valencia Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ferdi Tayfur cenazesi saat kaçta, hangi camiide kılınacak? Levent Barbaros Hayrettin Paşa camii nerede, nasıl gidilir (Ferdi Tayfur)? Barbaros Hayrettin Paşa camii kaç kişilik? Rizespor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Rizespor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 avukat maaşı ne kadar, kaç TL? Avukat maaşı kaç TL oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar, kaç TL? Araştırma görevlisi maaşı kaç TL oldu? Juventus Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 teknisyen maaşı ne kadar, kaç TL? teknisyen maaşı kaç TL oldu? 2025 mühendis maaşı ne kadar, kaç TL? mühendis maaşı kaç TL oldu? 2025 hemşire maaşı ne kadar, kaç TL? hemşire maaşı kaç TL oldu? 2025 doktor maaşı ne kadar, kaç TL? doktor maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.