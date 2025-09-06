Haberler

Kocaelispor, Hırvat Stoper Hrvoje Smolcic'i Kiraladı

Kocaelispor, Hırvat Stoper Hrvoje Smolcic'i Kiraladı
Kocaelispor, 25 yaşındaki Hırvat stoper Hrvoje Smolcic'i Eintracht Frankfurt'tan 1 yıllığına kiraladığı duyuruldu. Smolcic, 2024-2025 sezonunda Avusturya Bundesliga Ligi'nde Lask forması giymişti.

KOCAELİSPOR, 25 yaşındaki Hırvat stoper Hrvoje Smolcic'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeşil-siyahlı ekipten yapılan açıklama, "Büyük camiamıza hoş geldin Smolcic. Futbolcu Hrvoje Smolcic'in kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

2024-2025 sezonunda Avusturalya Bundesliga Ligi'nde kiralık olarak Lask forması giyen Smolcic, 33 maçın 29'unda ilk 11'de başladı ve 3 gol katkısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
