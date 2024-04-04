Kocaelispor, Göztepe'yi 3-2 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, galibiyete çok ihtiyaç duyduklarını ve 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'ndaki maçın ardından açıklamalarda bulunan Gürsel, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Gürsel, 2-0'dan geri dönmenin başka bir duygu olduğunu belirterek, "İhtiyacımız olan 3 puanı böyle almamız da bizi çok memnun etti. İlk yarıda sahada iyi duran bir Kocaelispor vardı ama oyun anlamında istediklerimizi fazla yürütememiştik. Rakibe de fazla pozisyon vermedik. İkinci yarıya başladığımızda saha içerisinde birkaç değişiklik yaptık. Hem oyuncu anlamında hem de diziliş anlamında. İkinci yarı oyun oynamaya başladık. Oyunun ofansif tarafında oynamaya başladık. Golü bulamadık, o arada ikinci golü yedik. Bir kıvılcıma ihtiyacımız vardı. Bugün o ilk golün gelmesi o bir kıvılcımdı. Ondan sonra tüm taraftarımızla, oyuncularımızla maçı istemeye başladık. Şükürler olsun ondan sonra ikiyi bulduk. Uzatmada üçüncü golü de bulduk." diye konuştu.

Yalnızca 3 puan kazandıklarını ifade eden Gürsel, şunları kaydetti:

"Kocaelispor olarak hedefimizi biliyoruz, gitmek için yalnızca bir başlangıç yaptık. Önemli olan sezonun sonunda o hedefe hep beraber ulaşmamız. Allah'ın izniyle bu da bir başlangıç olsun. İstek, arzuyu, tempomuzu hep arttırarak sezon sonunda hedeflediğimiz yere ulaşmak istiyoruz."

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise çok iyi bir maç olduğunu, özellikle takımının iyi oynadığını söyledi.

Stoilov, maç boyunca istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını sadece son 5-10 dakika oyun anlamında biraz duygusallaştıklarını aktararak, şunları ifade etti:

"Duygularımızla oynamaya başladık ve orada oyun aklımızı kaybettik. Bu bizim defansif organizasyonumuzu kaybetmemize yol açtı. Futbolda bunlar oluyor, biz başımızı tekrar kaldırıp sıkı şekilde çalışmaya ve önümüzdeki hedefe odaklanmaya devam edeceğiz. Futbolda son dakikalarda kaybetmeler yaşanabiliyor. Son dakikalarda takım olarak duygusallaştık ve defansif organizasyonumuzu kaybettik. Bu, istemediğimiz gollere sebep oldu."