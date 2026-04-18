Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 Göztepe: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi konuk etti. İlk yarıda Göztepe'nin Janderson'un golü ile 1-0 üstünlüğü var. Maçta dikkat çeken pozisyonlar ve kartlar da kaydedildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Rivas'ın pasında ceza yayı içinde kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Agyei'nin dönerek vuruşunda kaleci Lis sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

3. dakikada sağ taraftan atak geliştiren Göztepe'de Efkan ile paslaşmasının ardından ceza sahası içine giren Janderson çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat yan hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından hakem Ali Yılmaz golü verdi.

7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rivas'ın dar açıdan sert vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Rivas'ın pasında topla buluşan ve ceza sahası içine yönelen Agyei'nin ceza yayının sağından vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

34. dakikada savunma arkasına sarkan Agyei, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Lis'in ayaklarıyla dokunduğu meşin yuvarlak kale çizgisi önünde kaldı. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Ali Yılmaz, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Massadio Haidara, Joseph Nonge Boende, Cafumana Show, Habib Ali Keita, Rigoberto Rivas, Tayfur Bingöl, Daniel Agyei

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Karol Linetty, Furkan Gedik, Ahmet Sagat, Deniz Ceylan, Darko Churlinov, Serdar Dursun, Mahamadou Sissoho, Samet Yalçın, Muhammed Efe Küçük

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak (Arda Okan Kurtulan dk. 25), Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Amin Cherni, Efkan Bekiroğlu, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Şamil Öztürk, Taha Altıkardeş, Musah Mohammed, Alexis Antunes, Filip Krastev, Guilherme, Jeferson, Uğur Kaan Yıldız

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gol: Janderson (dk. 3) (Göztepe)

Sarı kartlar: Janderson, Arda Okan Kurtulan (Göztepe) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
