Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kocaelispor, Giresunspor'u 2-0 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig 30. hafta karşılaşmasında Kocaelispor konuk ettiği Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Cihat'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Amaral, boş durumdaki Ramil'i gördü. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada Yusuf Cihat'ın yaklaşık 30 metreden şutunda top sağdan az farkla dışarıya çıktı.

45. dakikada Giresunspor savunmasının hatasında kaleci Göktan ile karşı karşıya kalan Yusuf Cihat'ın şutunda Gökhan gole izin vermedi.

72. dakikada ceza sahası içinde çaprazdan Barış'ın şutunda top yandan auta gitti.

76. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Barış'ın pasında Candeias topu filelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Mehmet Kapluhan

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Burak Öksüz (Vukovic dk. 46), Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Tuncer Duhan Aksu, Candeias (Oğuz Ceylan dk. 84), Yusuf Cihat Çelik, Amaral (Mesut Can Tunalı dk.79), Beridze (Barış Alıcı dk.64), Ramil Şeydayev (Cem Ekinci dk.79)

Yedekler: Harun Tekin, Mehmet Enes Sarı, Haşim Sarman, Kouakou, Atila Turan

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Giresunspor: Göktan Cörüt, Mehmet Keskin, Arda Kılıç (Muhammed Miraç Çakıroğlu dk. 85), Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Enishan Ceylan (Furkan Arda Kabaca dk.85), Furkan Kütük (Berkay Özyazıcı dk. 90+2), Şahin Dik (Emre Nizam dk. 85), Kasım Alperen Köşker (Ali Emirhan Akçay dk. 46)

Yedekler: Erkan Anapa, Mert Han Kurt, Berkay Özyazıcı, Muhammet Turan, Şenel Hami Aydemir, Ahmet Lütfü Kara

Teknik Sorumlu: Serhat Güller

Goller: Ramil Şeydayev (dk. 8), Candeias (dk. 76) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Burak Öksüz, Ramil Şeydayev, Barış Alıcı, Candeias (Kocaelispor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Trendyol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Karagümrük Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karagümrük FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Karagümrük FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! SGK'dan çalışan annelere 325 euro destek başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İsrail İran'a saldıracak mı? İsrail-İran savaşında son durum! Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim? VAR'da yabancı hakem mi var? Bein Sports CANLI izle! (KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI izle! 14 Nisan Karagümrük FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 14-15 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title