Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Serdar Dursun'un 24. dakikada attığı golle öne geçen Kocaelispor, önemli fırsatlar yakaladı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Smolcic, Agyei, Linetty, Cafumana, Churlinov, Serdar Dursun, Haidara, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl
Gençlerbirliği : Velho, Zuzek, Goutas, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Pereira, Dele-Bashiru, Dilhan Demir, Hanousek, Niang, Tongya
Gol: Dk. 24 Serdar Dursun (Kocaelispor)
12. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası sağ çaprazından ortasında, altıpas çizgisinde istediği vuruşu yapamayan Haidara gol fırsatından yararlanamadı.
24. dakikada Linetty'nin soldan kullandığı kornerde ceza sahası önündeki Ahmet Oğuz'un sağ ayağıyla gelişine vuruşunda, yerden seken topa altıpas önünde yükselen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0
37. dakikada Linetty'nin ceza sahası önünde vuruşunda, savunmadan seken topa hareketlenen Haidara'nın sert şutunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada Tongya'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutunda, top üstten az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.