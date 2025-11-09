Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 Yenerek Sezon Rekoru Kırdı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek, Kocaeli Stadyumu'nda 32 bin 18 biletli seyircinin izlediği tarihi bir maça imza attı.
Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı 32 bin 18 biletli seyirci izledi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada sezonun rekoru kırıldı. Kocaelispor'un 1-0 galibiyetiyle tamamlanan Kocaeli Stadyumu'ndaki maçı 32 bin 18 biletli seyirci tribünden takip etti. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor