Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 Yenerek Sezon Rekoru Kırdı

Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı 32 bin 18 biletli seyirci izledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada sezonun rekoru kırıldı. Kocaelispor'un 1-0 galibiyetiyle tamamlanan Kocaeli Stadyumu'ndaki maçı 32 bin 18 biletli seyirci tribünden takip etti. - KOCAELİ