Kocaelispor Futbolcusunun Kolyesi Çalındı

Kocaelispor'un Gürcistanlı futbolcusu Giorgi Beridze'nin soyunma odasından çalınan 5 bin Euro değerindeki kolye, malzemecinin işine son verilmesiyle birlikte kuyumcuda bulundu.

BİRİNCİ Lig takımlarından Kocaelispor'un Gürcistan uyruklu futbolcusu Giorgi Beridze'nin soyunma odasından 5 bin Euro değerindeki kolyesi kayboldu. Kolyeyi çaldığı belirlenen malzemecinin işine son verilirken, kolye de kuyumcuda bulundu.

Kocaelispor'un eylül ayında transfer ettiği Gürcistanlı futbolcusu Giorgi Beridze'nin soyunma odasından altın kolyesi çalındı. Yapılan çalışma sonucu kolyeyi kulübün malzemecisi M.Ş.'nin çalıp kuyumcuya sattığı ortaya çıktı. M.Ş. hakkında 'hırsızlık' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

5 bin Euro değerindeki kolye ise M.Ş.'nin kolyeyi sattığı kuyumcuda bulundu. Kolye Beridze'ye teslim edilirken, malzemeci M.Ş.'nin de işine son verildi.