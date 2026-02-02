Kocaelispor'dan Orhan Görsen'e ahde vefa

Kocaelispor müsabaka öncesinde camiada efsaneleşen isimleri alkışlatmayı sürdürüyor. Kapanma noktasında kulübün başkanlığını üstlenen ve 15 yıllık futbolculuk kariyerinde sadece Kocaelispor'da forma giyen Orhan Görsen önce plaketi kabul etti, ardından taraftarın alkışları arasında tribünleri selamladı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, kulübe emeği geçen isimleri müsabaka öncesi onurlandırmayı sürdürüyor. Camianın efsane isimleri arasında yerini alan Taner Gülleri'ye Galatasaray maçı öncesinde plaket takdim eden Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, bu kez kulübe futbolcu, antrenör, yönetici ve başkan olarak hizmet veren Orhan Görsen'i Fenerbahçe maçı öncesinde taraftara alkışlattı. Kocaelispor'un kapanma noktasında geldiği dönemde başkanlığı üstlenen Orhan Görsen'e plaket takdim edildikten sonra tribünler selamlatıldı. 15 yıllık futbolculuk kariyerinde sadece Kocaelispor forması giyen Orhan Görsen, Fenerbahçe'ye karşı en çok gol atan futbolcular arasında yer aldı. - KOCAELİ