Kocaelispor, Daniel Agyei ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, İngiliz forvet Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Leyton Orient takımında oynadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, İngiliz forvet Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Dan Agyei. Kulübümüz, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

28 yaşındaki forvet, geçen sezon Leyton Orient'te forma giydi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
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