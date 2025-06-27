Kocaelispor, Daniel Agyei ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, İngiliz forvet Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Leyton Orient takımında oynadı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, İngiliz forvet Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Dan Agyei. Kulübümüz, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.
28 yaşındaki forvet, geçen sezon Leyton Orient'te forma giydi.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor