Galatasaray-Kocalispor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da oyunculardan Serdar Dursun, taraftarın maçta kendilerini çok iyi desteklediğini söyledi.

Serdar Dursun, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maç öncesinde gereksiz gerginlik oluştuğunu aktaran Serdar, "İlk maçın öncesinde bir şey yoktu. Maçtan sonra birkaç olay oldu. Galatasaray tarafı da bu olaylara sinirlendi. Maçın önemi arttı. İki taraf da kendini göstermeye çalıştı. Galatasaray'ın stadında oynamak her zaman zordur. Topa hakim oluyorlar. İlk yarıya biraz ürkek başladık. Topla çıkışları daha iyi yapabilirdik. İlk gole ofsayt diyorlar. Ismail Jakobs'un bir adım önde olduğunu söylüyorlar. Ayrıca lehimize penaltı da olabilirdi. İlk yarı Galatasaray'ın üstünlüğü vardı. İkinci yarıda daha ofansif oynamaya çalıştık. Önde basmaya çalıştık. Galatasaray'a önde basmaya çalışırsanız, hatalar yapabiliyorlar. Galatasaray da 8 günde üçüncü maçına çıktı. Son yarım saatte psikolojik yorgunlukları ortaya çıktı. Golü de atınca üstünlük bize geçti. Agyei'nin direkten dönen şutu var. Böyle maçlarda biraz şans olacak. İki maçta böyle değerli bir camiaya karşı 4 puan aldık. 1 puan güzel ama belki son 15 dakikada 3 puan alabilirdik." ifadelerini kullandı.

"İlk 15-20 dakika gol yememen lazım"

Tecrübeli santrfor, geçen haftada oynadıkları RAMS Başakşehir karşılaşmasına benzer oynadıklarını aktararak "Böyle statlarda ilk 15-20 dakika gol yememen lazım. Sonra üstünlüğü alabilirsin. Defans arkasına top atmaya çalıştık. Son 15 dakikada daha iyi futbol oynadık." dedi.

Galatasaray'ın santrforları Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in çok değerli olduğunu aktaran Serdar, "Icardi, sakatlıktan iyi dönemedi. Fiziksel açıdan istediğini veremedi. Biraz daha formda olursa takımı için daha iyi olur. Osimhen, önde basıyor ve çabalıyor. O da rakiplerini çok zorluyor." yorumunu yaptı.

Sürekli performansını artırmaya çalıştığını aktaran 34 yaşındaki golcü, şöyle devam etti:

"Her maç üstüne koyarak devam etmek istiyorum. Pozisyon gelince değerlendirmeye çalışıyorum. Kendimi göstermek istiyorum. Elimden geleni yapıp Dünya Kupası'nda bulunmak istiyorum. Bugün bir gol atsam güzel olurdu. Kalan maçlarda daha iyi oynayarak milli takım hocamız Vincenzo Montella'ya kendimi göstermek istiyorum."

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değinen Serdar Dursun, "Galatasaray'ın önemli avantajı vardı. İki hafta sonra Fenerbahçe ile derbi oynayacaklar. Ona psikolojik olarak daha iyi başlayacaklardı. Bugünden sonra şanslar eşitlendi. Hak eden kazansın." görüşünü dile getirdi.

Maçta taraftarın kendilerini çok iyi desteklediğini vurgulayan Serdar, "Bugün 2 binden fazla taraftar geldi. Bizi çok iyi desteklediler. Onların eline ayağına sağlık. İnanarak geldiler. Bize de itici güç oldu. Bu puanı taraftarlara armağan ediyoruz. Başları dik stattan ayrıldılar. Böyle değerli camialara karşı 2 maçta 4 puan almak güzel." diyerek sözlerini tamamladı.