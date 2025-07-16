Kocaelispor'dan Bruno Petkovic ile Ön Protokol

Kocaelispor'dan Bruno Petkovic ile Ön Protokol
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Kocaelispor, Hırvat forvet Bruno Petkovic ile ön protokol imzaladı. Futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

KOCAELİSPOR, Bruno Petkovic ile ön protokol imzaladığını duyurdu. Kocaelispor, yaptığı yazılı açıklama ile Hırvat forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile ön protokol imzaladığını açıkladı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bruno Petkovic ile kulübümüz arasında futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde sonuçlanması şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2+ 1 yıllık sözleşme imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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