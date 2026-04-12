Kocaelispor'dan Başkan Recep Durul hakkındaki iddialara yalanlama

Kocaeli spor Kulübü, Başkan Recep Durul'un katıldığı bir taraftar yürüyüşünde küfürlü tezahürata eşlik ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli spor Başkanı Recep Durul'un futbolda dostluğu önceleyen ve fair-play'den yana tutumuyla kendini ispatlamış bir spor adamı olduğu vurgulandı. Durul'un, Hodri Meydan taraftar grubunca düzenlenen yürüyüşte taraftarların talebini geri çevirmeyerek coşkuya ortak olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kocaelispor Kulüp Başkanımız Recep Durul, futbolda dostluğu önceleyen, fair-play'den yana tutumuyla kendini ispatlamış bir spor adamıdır. Bugün Hodri Meydan tarafından düzenlenen yürüyüşte, taraftarın üçlü çektirme talebi üzerine coşkuya ortak olmuş, kulüp başkanlığı ve taraftarlığının gereğini yapmıştır. Başkanımızın küfür etmediği; üçlü çektirdikten 10 saniye sonra taraftarı selamlayarak bir nevi görevini tamamladığı ortadayken, Sayın Recep Durul'u küfür etmiş gibi göstermek Kocaelispor'a yapılan büyük bir haksızlıktır. Recep Durul, futbolda barışın yanında olmaya devam edecektir." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı