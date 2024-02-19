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Kocaelispor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile Yollar Ayrıldı

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Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Kocaelispor'da yönetim kurulu, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Kocaelispor'un, Trendyol 1. Lig'e yükselmesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. Kulüp, Sağlam ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.

Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Kocaelispor'da yönetim kurulu, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Kocaelispor'un, Trendyol 1. Lig'e yükselmesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. Kocaelispor'un sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibiyle karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ertuğrul Sağlam Trendyol Spor Güncel Haberler

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