Kocaelispor, Syrota ile yolları resmen ayırdı
Kocaelispor, Teknik Direktör Selçuk İnan'ın duyurduğu Oleksandr Syrota'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 25 yaşındaki savunmacı, bu sezon 8 maçta forma giymişti.

Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan'ın dün duyurduğu Oleksandr Syrota ayrılığı resmen gerçekleşti.

Harcama limitleri ekside olan Kocaelispor'da giden futbolcu olması halinde 2004 ve üstü doğumlu kontenjan transferi yapılabilecek. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın dün ilan ettiği Oleksandr Syrota ayrılığı ise bugün akşam saatlerinde resmiyet kazandı. Bu sezon Körfez ekibiyle 8 resmi maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacı Syrota ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oleksandr Syrota'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oleksandr Syrota'ya emekleri için teşekkür ediyoruz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
