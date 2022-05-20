Kocaelispor'da Mandjeck ile yollar ayrıldı - Haberler

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Kocaelispor'da Mandjeck ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kocaelispor'da Mandjeck ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen Kocaelispor'da Kamerunlu futbolcu Georges Mandjeck'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen Kocaelispor'da Kamerunlu futbolcu Georges Mandjeck'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Kocaelispor'da yabancı oyuncularla ilgili ayrılık haberleri erken başladı. Sezon başı takıma katılan ve sözleşmesi Mayıs 2022'de sona erecek olan Mandjeck'in mukavelesi feshedildi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz, alacaklarının yarısından feragat etmiştir. Görüşmelerdeki anlayışından ötürü teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Georges Mandjeck, Spor Toto, Mayıs, Spor, Haberler

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