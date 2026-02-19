Haberler

Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak

Güncelleme:
Kocaelispor, Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Maç, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Kocaelispor 30 puanla 7. sırada, Rizespor ise 21 puanla 13. sırada bulunuyor.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 30 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kocaelispor, ligin ilk devresinde sahasındaki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Aleksandar Jovanovic, Mateusz Wieteska ve Mahamadou Susoho, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
