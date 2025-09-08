Kocaelispor, Botond Balogh'u Kiraladı

Haberler

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, Macar savunma oyuncusu Botond Balogh'un bonservisini kiraladığını duyurdu. 23 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Kocaelispor'da oynayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Macar savunma oyuncusu Botond Balogh'un bonservisini kiraladı.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamasında,"Futbolcu Botond Balogh'un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İtalya'nın Parma Calcio takımında 5 sezondur oynayan 23 yaşındaki Balogh, geçen sezon 30 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
