Kocaelispor, Boluspor'a 4-3 Yenildi
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Kocaelispor, evinde karşılaştığı Boluspor'a 4-3 mağlup oldu. Maçta Kocaelispor'un attığı goller Samet Yalçın, Oğulcan Çağlayan ve Ahmet Sağat'tan gelirken, Boluspor'un gollerini Florent Hasani (2), Kosta Aleksic ve Jefferson kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Boluspor'a 4-3 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
2. dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Boluspor'dan geldi. Sağ kanatta Aleksic topu ceza sahasına ortaladı. Topla buluşan Lico'nun kafa vuruşunda top kaleci Batuhan'da kaldı.
6. dakikada Boluspor'un soldan geliştirdiği hızlı atakta Mukairi'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasani topu kaleci Batuhan'ın sağından ağlara gönderdi, 0-1
19. dakikada İshak'ın pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lico, topu sağında boşta kalan Aleksic'e gönderdi. Aleksic topu boş kaleye gönderdi, 0-2.
38. dakikada soldan atak geliştiren Kocaelispor'da Mendes'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Samet topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-2
44. dakikada Kocaelispor defansının hatasını değerlendiren Hasani topu ağlara gönderdi 1-3
54. dakikada sol kanattan atak geliştiren Kocaelispor'da Mendes'in ortasında topla buluşan Oğulcan topu filelere gönderdi. 2-3
60. dakikada savunmadan gelen topla buluşan Vukovic topu boşta kalan Sağat'a gönderdi. Sağat kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımının beraberlik golünü kaydetti. 3-3
67. dakikada Boluspor atağında savunmada Appindangoye'nin Lico'yu çekmesi nedeniyle maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Jefferson meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Gökmen Baltacı, Azem Zorlu
Kocaelispor: Batuhan Şen, Ahmet Oğuz (Onur Öztonga dk. 82), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan (Yunus Emre Gedik dk. 46), Pedrinho, Ryan Mendes, Samet Yalçın (Josip Vukovic dk. 59), Mesut Can Tunalı (Yusuf Cihat Çelik dk. 46), Furkan Gedik (Ahmet Sağat dk. 46), Oğulcan Çağlayan
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Tarkan Serbest, Mehmet Yılmaz, Mikdat Çil, Barış Alıcı
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Boluspor: Çağlar Akbaba, Vusal İskandarlı, Fethi Özer (Jefferson dk.46), Naby Oulare, Enes Alıç, İshak Karaoğlu, Oğuz Güçtekin (Işık Kaan Arslan dk.83), Kosta Aleksic (Hüsamettin Yener dk. 90+6), Dean Liço, Paul Mukairu (Eren Erdoğan dk.90+1), Florent Hasani (Babacar dk. 83)
Yedekler: Bartu Kulbige, Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Berk Yıldız, İlhami Sıraçhan Nas
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Samet Yalçın (dk. 38), Oğulcan Çağlayan (dk. 54), Ahmet Sağat (dk. 60) (Kocaelispor), Florent Hasani (dk. 6 ve 44), Kosta Aleksic (dk. 19), Jefferson (dk. 67 pen.) (Boluspor)
Sarı kartlar: Samet Yalçın, Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Oğuz Güçtekin (Boluspor) - KOCAELİ