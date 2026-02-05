Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen Harda Kaçmaz hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri duruma müdahale etti ancak Kaçmaz kurtarılamadı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Turka Araç Muayene Stadı'nda oynanan maçı seyreden Harda Kaçmaz tribünden düştü.
Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Kaçmaz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor