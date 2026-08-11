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Kocaelispor, Berkan Kutlu'yu Transfer Etti

Kocaelispor, Berkan Kutlu'yu Transfer Etti
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Süper Lig ekibi Kocaelispor, son olarak Konyaspor'da oynayan 28 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu'yu transfer etti. Kulüp başkanının katıldığı törende 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Kutlu, ilk antrenmanına çıktı.

SÜPER Lig takımlarından Kocaelispor, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam eden Süper Lig takımlarından Kocaelispor, son olarak Konyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu transfer etti. Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un katıldığı imza töreninde Kutlu, 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Kutlu, imza töreninin ardından takımıyla birlikte ilk antrenmana çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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