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Kocaelispor Asbaşkanı Sıtma Hastalığından Hayatını Kaybetti Başkan Tedbir Amaçlı Hastaneye Başvurdu

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Sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can (48) ile Nijerya'da bulunan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, tedbir amaçlı hastaneye başvurdu.

Sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden kaybeden Kocaeli spor Asbaşkanı Emre Can (48) ile Nijerya'da bulunan Kocaeli spor Başkanı Engin Koyun, tedbir amaçlı hastaneye başvurdu.
Kocaeli spor Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48) ile Kocaeli spor Başkanı Engin Koyun, 20 gün önce Nijerya'ya gitti. Burada kentteki futbol akademileri ve spor tesislerini ziyaret eden ikili, sporcuları izledi. Nijerya dönüşü rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Ekrem Can, 16 Aralık'ta sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un da bugün sabah saatlerinde tedbir amaçlı hastaneye başvurduğu ve check-up yaptırdığı bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emre Can Nijerya Spor Güncel Haberler

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