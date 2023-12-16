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Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can'ın Sıtma Hastalığından Hayatını Kaybetmesi

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Sporcu izlemek için gittiği Nijerya'da sıtma hastalığına yakalanan Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can'ın cenazesi defnedildi.

Sporcu izlemek için gittiği Nijerya'da yakalandığı sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Kocaeli spor Asbaşkanı Emre Can (48), son yolculuğuna uğurlandı. Can'ın cenaze namazını ağabeyi Recep Can kıldırdı.

Kocaeli spor Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48) ile Kocaeli spor Başkanı Engin Koyun, 15 gün önce Nijerya'ya gitti. Burada kentteki futbol akademileri ve spor tesislerini ziyaret eden Can, sporcuları izledi. Nijerya'da kırgınlık, halsizlik ve sıtma şikayetleri yaşayan Ekrem Can'ın rahatsızlıkları Kocaeli'ye döndüğünde de devam etti. Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye giden Can, Gebze ilçesindeki bir özel hastaneye yatırıldı. Hastalığı zatürreye dönüştüğü bildirilen Ekrem Can, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Evli ve iki çocuk babası Can'ın naaşı, ailesi tarafından teslim alınarak Karamürsel ilçesine getirildi. Cenaze namazına; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve Kocaelisporlu futbolcular katıldı. Can'ın naaşı, ağabeyi Recep Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emre Can Nijerya Spor Haberler

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