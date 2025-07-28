Kocaelispor, Anfernee Jamal Dijksteel ile Sözleşme İmzaladı

Kocaelispor, Anfernee Jamal Dijksteel ile Sözleşme İmzaladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hollanda doğumlu sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Dijksteel, Surinam Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 28 yaşındaki sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kutsal renklere hoş geldin Dijksteel. Anfernee Jamal Dijksteel ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hollanda doğumlu olan ve Surinam Milli Takımında oynayan Dijksteel, son olarak İngiltere'nin Middlesbrough takımında forma giydi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
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