Kocaelispor, Anfernee Jamal Dijksteel ile Sözleşme İmzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 28 yaşındaki sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kutsal renklere hoş geldin Dijksteel. Anfernee Jamal Dijksteel ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hollanda doğumlu olan ve Surinam Milli Takımında oynayan Dijksteel, son olarak İngiltere'nin Middlesbrough takımında forma giydi.