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Kocaelispor, Makana Baku'yu kadrosuna kattı

Kocaelispor, Makana Baku'yu kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, 28 yaşındaki Alman sol kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, 28 yaşındaki Alman sol kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. Körfez ekibi, son olarak Yunanistan temsilcisi Atromitos'ta forma giyen kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kocaelispor'umuza hoş geldin Makana Baku. Kulübümüz ile Makana Baku arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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