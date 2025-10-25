Haberler

Kocaelispor, Alanyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Kocaelispor, Alanyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Tayfur Bingöl ve Serdar Dursun'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağdan taç kullanan Kocaelispor'da Ahmet Oğuz, önündeki Keiata ile oynadı. Keita'nın çaprazdan ceza sahasına ortasında Balogh'un kafayla indirdiği topa Agyei vuruşunu yaptı, kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

60. dakikada Kocaelispor atağa kalkarken topu kapan Ruan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

62. dakikada sağ kanattan Agyei'nin ceza sahasına ortasında Tayfur Bingöl göğüs kontrolü sonrasında topu Serdar'a çıkardı. Kalabalık savunma arasında kalan Serdar topu sakladı, ardından yeniden Tayfur'a gönderdi. Kaleye arkası dönük olan Tayfur kontrolünün ardından röveşatayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

88. dakikada Kocaelispor, Karol ile ceza sahasının solundan serbest vuruş kullandı. Kalecinin uzaklaştırmak istediği top ceza sahasının sağ çaprazında Can Keleş'in önünde kaldı. Can'ın bekletmeden ortasında Serdar Dursun kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Kocaeli

Hakemler: Mehmet Türkmen, Abdullah Bora Özkara, Salih Burak Demirel

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Anfernee Dijksteel, Habip Ali Keita (Samet Yalçın dk. 90+2), Karol Linetty, Daniel Agyei, Joseph Nonge (Can Keleş dk. 57), Tayfur Bingöl (Show dk. 86), Serdar Dursun (Muharrem Cinan dk. 90+2)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Ahmet Sagat, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Oleksandr Syrota, Rigoberto Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Bruno Viana (Fatih Aksoy dk. 80), Nuno Lima, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta (İzzet Çelik dk. 80), Nicolas Janvier, Yusuf Özdemir, Ianis Hagi (Florent Hadergjonaj dk. 80), Hwang Ui-jo (Elia Meschack dk. 74), Uchenna Ogundu (İbrahim Kaya dk. 74)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, Enes Keskin, Baran Moğultay

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Tayfur Bingöl (dk. 62), Serdar Dursun (dk. 88) (Kocaelispor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
