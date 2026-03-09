Haberler

Kocaelispor: 0-1

İKAS Eyüpspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında konuk ettiği Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetti. Hasova'nın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ile Selim Şenöz yaptı.

Karşılaşmaya İkas Eyüpspor ; Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Emre Akbaba, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Angel Torres, Lenny Pintor, Umut Bozok ilk 11'i ile çıktı. Konuk ekip Kocaelispor ise sahaya, Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Anfernee Dijksteel, Karol Linetty, Habib Keita, Show, Daniel Agyei, Darko Churlinov ve Serdar Dursun ilk 11'i ile çıktı.

Kocaelispor 5'inci dakikada penaltı kazandı. Serdar Dursun, Onguene ile girdiği kafa topu mücadelesinde ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR, maçın hakemi Gürcan'a potansiyel penaltı incelemesi tavsiyesinde bulundu. Pozisyonu inceleyen hakem beyaz noktayı gösterdi. 6'ncı dakikada topun başına geçen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. ikas Eyüpspor 36'ncı dakikada gole yaklaştı. Ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Bozok'un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

47'nci dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Serdar Dursun pasını Keita'ya aktardı. Keita'nın vuruşunda top direkten dönerek altıpas önüne sekti. Meşin yuvarlak bu kez Churlinov'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda topu çizgi üzerinde Talha çıkardı. Dönen topu önünde bulan Agyei'nin vuruşunda ise Talha bir kez daha çizgi üzerinde gole izin vermedi.

Kocaelispor, konuk olduğu ikas Eyüpspor deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
