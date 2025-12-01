Kocaeli Üniversitesi'nde Fair Play Semineri Düzenlendi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) geleneksel olarak sürdürdüğü 'Fair Play Üniversiteler Kervanı' Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

TMOK Fair Play Komisyonu, 'İyiye, güzele, doğruya' sloganı ile çıktığı yolda Fair Play felsefesini anlatmak ve yaşatmak adına Kocaeli Üniversitesi öğrencilerle bir araya geldi.

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu'nda gerçekleşen panel öncesinde komisyon üyeleri Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'e bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Avşarbey, ziyaretten duyduğu memnuniyeti anlatırken, fair playin sportif ve toplumsal kültürün ayrıca yaşamın değişmez olgularından biri olduğunu vurguladı.

Kocaeli'de komisyon üyeleri ikinci ziyaretini Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik'e yaptı. Komisyon Başkanı Haldun Domaç, fair play konusunda destek ve katkısı nedeniyle Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti ve fair play plaketi verdi.

Ziyaretlerin ardından geçilen seminer salonunda fotoğraf ve karikatür sergisi öğrenciler tarafından gezildi. Ardından gerçekleşen panelde Fair Play Komisyon Başkanı Haldun Domaç 'Fair Play nedir?', Fair Play 2. Başkanı Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu 'Fair Play ve Kişisel Gelişim', komisyon üyesi Doç. Dr. Gülçin Güven 'Atatürk ve Fair Play', komisyon üyesi, Murat Faruk Özbay 'Fair Play'in Türkiye ve dünyadaki geçmişi ve bugünü', komisyon Üyesi Hüseyin Özkök 'Gazeteci gözüyle Fair Play', Dr. Başak Sönmez de 'Görsellerle Fair Play' sunumunu gerçekleştirdi.

Yoğun bir öğrenci katılımı ile gerçekleşen panel sonrasında Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mine Gül, TMOK Fair Play Komisyonu üyelerini misafir etmekten onur duyduklarını belirterek, katılımcılara birer teşekkür belgesi takdim etti. TMOK Fair Play Komisyonu ise destekleri nedeniyle Doç. Dr. Mine Gül, Öğretim Gör. Rıza Erdal ve Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gazanfer Gül'e birer fair play madalyonu verdi. - İSTANBUL