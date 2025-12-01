Haberler

Kocaeli Üniversitesi'nde Fair Play Semineri Düzenlendi

Kocaeli Üniversitesi'nde Fair Play Semineri Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlediği Fair Play paneli ile öğrencilerle bir araya geldi. Panelde Fair Play felsefesi üzerine konuşmalar yapıldı ve farklı konular ele alındı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) geleneksel olarak sürdürdüğü 'Fair Play Üniversiteler Kervanı' Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

TMOK Fair Play Komisyonu, 'İyiye, güzele, doğruya' sloganı ile çıktığı yolda Fair Play felsefesini anlatmak ve yaşatmak adına Kocaeli Üniversitesi öğrencilerle bir araya geldi.

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu'nda gerçekleşen panel öncesinde komisyon üyeleri Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'e bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Avşarbey, ziyaretten duyduğu memnuniyeti anlatırken, fair playin sportif ve toplumsal kültürün ayrıca yaşamın değişmez olgularından biri olduğunu vurguladı.

Kocaeli'de komisyon üyeleri ikinci ziyaretini Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik'e yaptı. Komisyon Başkanı Haldun Domaç, fair play konusunda destek ve katkısı nedeniyle Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti ve fair play plaketi verdi.

Ziyaretlerin ardından geçilen seminer salonunda fotoğraf ve karikatür sergisi öğrenciler tarafından gezildi. Ardından gerçekleşen panelde Fair Play Komisyon Başkanı Haldun Domaç 'Fair Play nedir?', Fair Play 2. Başkanı Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu 'Fair Play ve Kişisel Gelişim', komisyon üyesi Doç. Dr. Gülçin Güven 'Atatürk ve Fair Play', komisyon üyesi, Murat Faruk Özbay 'Fair Play'in Türkiye ve dünyadaki geçmişi ve bugünü', komisyon Üyesi Hüseyin Özkök 'Gazeteci gözüyle Fair Play', Dr. Başak Sönmez de 'Görsellerle Fair Play' sunumunu gerçekleştirdi.

Yoğun bir öğrenci katılımı ile gerçekleşen panel sonrasında Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mine Gül, TMOK Fair Play Komisyonu üyelerini misafir etmekten onur duyduklarını belirterek, katılımcılara birer teşekkür belgesi takdim etti. TMOK Fair Play Komisyonu ise destekleri nedeniyle Doç. Dr. Mine Gül, Öğretim Gör. Rıza Erdal ve Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gazanfer Gül'e birer fair play madalyonu verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
TEM'de korkunç kaza! Kendi kullandığı tırın altında kalarak can verdi

TEM'de akılalmaz kaza! Kendi kullandığı tırın altında can verdi
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.