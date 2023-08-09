Kocaeli Karate Takımları Türkiye İkincisi Oldu

Kocaeli il karması karate kız ve erkek takımları, Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek hem kızlarda hem de erkeklerde Türkiye ikincisi oldu. Leylanur Yıldırım, Ertuğrul Pestil ve diğer yetenekli sporcuların madalyalarıyla dolu zaferleriyle dikkat çeken Kocaeli takımları, büyük gurur yaşattı.

Kocaeli il karması karate kız ve erkek takımları, Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek hem kızlarda hem de erkeklerde Türkiye ikincisi oldu. Leylanur Yıldırım, Ertuğrul Pestil ve diğer yetenekli sporcuların madalyalarıyla dolu zaferleriyle dikkat çeken Kocaeli takımları, büyük gurur yaşattı.

Kocaeli il karması karate kız ve erkek takımları, 3-7 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenen Anadolu Yıldızları (ANALİG) Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Hem kız takımı hem de erkek takımı genel klasmanda ayrı ayrı Türkiye ikincisi olarak dikkatleri üzerine çekti.

Anadolu Yıldızları (Analig) Kocaeli İl Karması Karate Bayan Takımı, Leylanur Yıldırım, Ecrin Yıldız, Esmanur Hümeyra Eraslan, Simay Işık, Elif Berre Doğan, Yadigar Egin, Duru Nazlı Osanmaz ve Kübranur Hanne Eraslan gibi yetenekli sporculardan oluşuyordu. Bu güçlü kadro, Leylanur Yıldırım, Esmanur Hümeyra Eraslan, Yadigar Egin ve Elif Berre Doğan'ın birincilik, Ecrin Yıldız'ın ise üçüncülük madalyalarıyla genel klasmanda takım halinde Türkiye ikincisi oldu.

Anadolu Yıldızları (Analig) Kocaeli İl Karması Karate Erkek Takımı ise Ebubekir Binici, Haktan Köse, Ertuğrul Pestil, Ege Kayra Yılmaz, Yusuf Öztürk, Deniz Tunç, Boran Kural, Eren Ertuğ ve Utku Taha Kütük gibi yetenekli sporculardan oluşuyordu. Bu güçlü kadro, Ertuğrul Pestil ve Boran Kural'ın birincilik, Haktan Köse ve Ege Kayra Yılmaz'ın üçüncülük, Yusuf Öztürk'ün beşincilik madalyalarıyla genel klasmanda erkeklerde Türkiye ikincisi oldu.

Kocaeli Karate İl Temsilcisi Soner Açıkyol'un liderliğindeki kafilede, antrenörler ve sporcuların ortak çabası büyük bir başarıya imza attı. Hem kulüplere, antrenörlere hem de ailelere teşekkür eden sporcular, Kocaeli'nin karate arenasındaki başarısının daha da artacağına inandıklarını vurguladılar. - KOCAELİ