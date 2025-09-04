Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü Jazmine Jones'u Kadrosuna Kattı
Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceği 2025-2026 sezonu için guard Jazmine Jones ile anlaştı. Jones, geçtiğimiz sezon Panathinaikos'ta forma giymişti.
Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, gard oyuncusu Jazmine Jones'u kadrosuna kattı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü dış transferde kadrosuna Jazmine Jones'u kattı. Geçtiğimiz sezon Panathinaikos forması giyen gard Jazmine Jones, 14.6 sayı, 3.0 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla başarılı bir performans sergiledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında guard Jazmine Jones ile anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor