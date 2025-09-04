Haberler

Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü Jazmine Jones'u Kadrosuna Kattı

Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü Jazmine Jones'u Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceği 2025-2026 sezonu için guard Jazmine Jones ile anlaştı. Jones, geçtiğimiz sezon Panathinaikos'ta forma giymişti.

Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, gard oyuncusu Jazmine Jones'u kadrosuna kattı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü dış transferde kadrosuna Jazmine Jones'u kattı. Geçtiğimiz sezon Panathinaikos forması giyen gard Jazmine Jones, 14.6 sayı, 3.0 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla başarılı bir performans sergiledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında guard Jazmine Jones ile anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.