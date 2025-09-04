Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü Jazmine Jones'u Kadrosuna Kattı

Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, gard oyuncusu Jazmine Jones'u kadrosuna kattı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü dış transferde kadrosuna Jazmine Jones'u kattı. Geçtiğimiz sezon Panathinaikos forması giyen gard Jazmine Jones, 14.6 sayı, 3.0 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla başarılı bir performans sergiledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında guard Jazmine Jones ile anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ