Kocaeli Dilovası'nda 12 Yaş ve Üzeri Baraj Geçme Yarışları'na 200 sporcu katıldı

Kocaeli Dilovası'nda 12 Yaş ve Üzeri Baraj Geçme Yarışları'na 200 sporcu katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 12 Yaş ve Üzeri Baraj Geçme Yarışları düzenlendi. Dilovası Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 21 kulüpten 200 sporcunun katıldığı organizasyonda baraj derecelerini geçenler bölge müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 12 Yaş ve Üzeri Baraj Geçme Yarışları düzenlendi.
Dilovası Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona 21 kulüpten 200 sporcu katıldı.
Farklı yaş gruplarında ve kategorilerde yarışan sporcular, belirlenen baraj derecelerini geçebilmek için kulaç attı.
Yarışlarda 50 metre kelebek, 200 metre sırtüstü, 100 metre kurbağalama ve 200 metre karışık kategorilerinde sporcular mücadele etti.
Belirlenen baraj derecelerini geçen sporcular, elde ettikleri derecelerle bölge müsabakalarına katılma hakkı kazandı.